Jacht op alcohol doet Indonesiërs grijpen naar giftige alcohol, aantal doden loopt snel op

Oplosan doodt wel vaker mensen, maar nooit eerder was het zo erg als nu. In 2017 stierven er in totaal 32 aan verkeerde alcohol, in 2016 was liep het dodental op tot 57. In heel Indonesië in een heel jaar was dat. En nu zijn het er alleen in de regio's Jakarta en Bandung al honderd, in amper twee weken tijd.



Indonesië heeft een haat-liefdeverhouding met alcohol. Het is het land van het Bintang-bier, maar tegelijk het land dat worstelt met verkoopverboden en wurgende importbelasting. Het is een land zonder drinkcultuur: voor de gemiddelde Indonesiër staat drinken gelijk aan dronken worden. Het gaat hem niet om smaak, maar om het percentage.



In 2001 was alcohol in supermarkten net zo vrij verkrijgbaar als in Nederland. Boerenjongens liepen langs het rek met wodka en whiskey en verlekkerden zich aan de alcoholpercentages op de etiketten. Kort daarna begon de slag om de alcohol te verbieden. Bier was nog alom verkrijgbaar, tot in 2015 van de ene op de andere dag een verbod werd uitgevaardigd op de bierverkoop in kleine buurtwinkels. Sindsdien is bier alleen nog maar verkrijgbaar in de grote, luxe supermarkten - plaatsen waar een gewone Indonesiër zelden een voet binnen zet. Voor die gewone Indonesiër is er kortom geen enkele keus: als hij wil drinken moet hij lokaal drinken.