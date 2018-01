Italië vecht besluit over vestiging van EMA in Amsterdam aan en stapt naar Europees Hof

Dubbele juridische actie

Den Haag zegt een onderzoeksmissie met open armen te verwelkomen

Vorig jaar november kozen de lidstaten ervoor het Geneesmiddelenbureau naar Amsterdam te halen. Het bureau zit nu nog in Londen maar moet daar weg omdat Groot-Brittannië de EU in 2019 verlaat. De strijd tussen de lidstaten was zwaar. Er waren 19 kandidaten, waarvan uiteindelijk Amsterdam en Milaan overbleven. Het lot koos vervolgens - letterlijk: balletjes met de twee namen in een vissenkom - voor Amsterdam. Bij het Geneesmiddelenbureau werken 900 mensen en trekt tienduizenden bezoekers per jaar.



Afgelopen maandag uitte directeur Rasi van het Geneesmiddelenbureau kritiek op het feit dat het nieuwe onderkomen niet op tijd klaar is. Een tijdelijk onderkomen noemde hij 'niet optimaal'. De Italiaanse regering en de gemeente Milaan grepen de uitspraken van hun landgenoot Rasi aan om naar het Hof van Justitie te stappen.



Rome gaat voor een zaak ten gronde bij het Hof, Milaan probeert het via het Europees Gerecht, een lagere rechtbank. De dubbele juridische actie moet aantonen dat de stemprocedure niet deugde en dat het besluit op basis van verkeerde informatie is genomen.