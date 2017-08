Italië neemt schip Duitse hulporganisatie in beslag wegens 'bevorderen clandestiene immigratie'

Onder Nederlandse vlag

'Jugend Rettet' hoort daar niet bij, maar de Italiaanse justitie houdt vol dat de Iuventa, die onder Nederlandse vlag vaart, niet daarom aan de ketting is gelegd. De bemanning van het schip werd woensdag verhoord, maar het is nog onduidelijk of het tot een aanklacht zal komen.



De Italiaanse regering stuurde woensdag ook een marineschip naar het gebied om de Libische kustwacht te helpen de stroom van bootvluchtelingen af te remmen. De Italiaanse minister van Defensie verzekerde tijdens een debat in parlement dat de missie niet het karakter zal krijgen van een marineblokkade. Maar de operatie viel slecht in Libië. Het Libische parlement had felle kritiek op de regering van premier Fayez Serraj, die volgens Rome met de Italiaanse operatie zou hebben ingestemd. Volgens het parlement zou de aanwezigheid van Italiaanse oorlogsschepen in de Libische territoriale wateren neerkomen op een schending van de soevereiniteit van Libië.