Israëlische premier Netanyahu waarschuwt Iran, zal niet toestaan dat Iran 'strop van terrorisme' om zijn nek legt

Netanyahu, die Iran de 'grootste dreiging in de wereld' noemde, toonde tijdens de veiligheidsconferentie in München een brokstuk van een Iraanse drone die recent boven Israëlisch grondgebied zou zijn neergeschoten. Tegen de Iraanse premier Zarif, die ook in de zaal zat, zei hij: 'Herkent u deze? Dat zou wel moeten, want het is de uwe!'



Hij noemde de uitbreiding van Iraanse invloed in de regio een zeer gevaarlijke ontwikkeling. 'Het onfortuinlijke is dat nu IS terrein verliest en Iran oprukt, het een aaneengesloten rijk probeert te vestigen die het Midden-Oosten omsingelt vanuit het zuiden in Jemen, en door een landbrug naar Irak, Syrië, Libanon en Gaza.'