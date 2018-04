Israël schort Afrikaanse immigranten-deal op - Duitsland en Italië wisten van niks

Oorspronkelijk wilde Israël tienduizenden Afrikanen, merendeel Eritreërs en Soedanezen, deporteren naar andere Afrikaanse landen, Rwanda en Oeganda. Het plan stuitte in binnen-en buitenland op veel kritiek. Na maandenlange, geheim gehouden onderhandelingen met de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zei Israël zondag een deal bereikt te hebben.



Naast de herhuisvesting van immigranten in het Westen krijgen circa 18 duizend van hen in Israël een tijdelijke verblijfsvergunning. De migranten leven veelal in kommervolle omstandigheden in arme buurten van Tel Aviv. Het is de bedoeling van de Israëlische autoriteiten hen te verspreiden over het land.