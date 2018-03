Israël pakt medewerker Frans consulaat op om wapensmokkel

In totaal zou hij zeventig handvuurwapens en twee geweren hebben gesmokkeld. Op 19 februari werd hij gearresteerd bij een grensovergang tussen de Gazastrook en Israël. Over de details is verder weinig bekend. Toen de kwestie uitlekte via de Franse krant Le Figaro legde de Israëlische regering de berichtgeving aan banden.



Franck had een diplomatiek paspoort. Frankrijk neemt de zaak ernstig op en wil Francks diplomatieke onschendbaarheid opheffen, zodat hij in Israël strafrechtelijk vervolgd kan worden. Zijn eventuele straf zou hij wellicht in Frankrijk kunnen uitzitten.