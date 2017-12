Israël maakt zich zorgen nu Assad strijd tegen opstandelingen richting grensgebied verplaatst

Heerschappij

Daar, in de driehoek tussen de Golanhoogte, Syrië en Jordanië, is een jihadistisch groep aan de macht, nauw verwant aan de terreurgroep IS die uit vrijwel geheel Syrië verdreven is. De groepering JKW bestiert een enclave met zo'n tienduizend inwoners volgens de rauwe regels van de sharia, maar heeft geen agressie getoond jegens Israël of Jordanië.



De Jordaanse journalist Bassam Badareen, een man met goede contacten onder de Jordaanse machthebbers, schreef dat de Iraniërs erop gebrand zijn ten koste van JKW door te stoten tot de stad Daraa nabij de Syrisch-Jordaanse grens. In Daraa begon in 2011 de opstand tegen president Assad die uitmondde in de burgeroorlog.



Het ultieme doel van Assad is het herwinnen van de heerschappij over het gehele Syrische grondgebied. Dat betekent in zijn ogen niet dat Iraniërs en Hezbollah-strijders het veld moeten ruimen. Vanuit Israëlisch perspectief is dat, zacht gezegd, zorgwekkend. 'De Syrische regering heeft Iran uitgenodigd', schreef The Jerusalem Post woensdag. 'Elke beweging van het bewind in de richting van de Golan roept de vraag op welke rol Iran en zijn handlangers spelen, en vergroot de kans op spanningen en gevechten.'