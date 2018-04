Israël: Iran werkt ondanks akkoord nog steeds aan ontwikkeling kernwapens

Netanyahu's presentatie over het Iraanse nucleaire programma was duidelijk bedoeld om de Amerikaanse president Trump een argument te geven zich terug te trekken uit het akkoord met Teheran. Trump moet over anderhalve week besluiten of de VS de economische sancties tegen Iran weer laten ingaan. Dat zou erop neerkomen dat de VS het akkoord -- volgens Trump het 'slechtste' dat de VS ooit hebben gesloten -- in de prullenmand gooien.



Afgelopen week hebben de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel geprobeerd Trump over te halen het akkoord overeind te houden, maar alles wijst erop dat Trump vastbesloten is het akkoord op te zeggen. De Amerikaanse president overlegde zondag nog per telefoon met Netanyahu over het Iraanse kernprogramma en de toenemende invloed van Iran in Syrië.