Islamoloog Tariq Ramadan gearresteerd op verdenking van twee verkrachtingen

Volgens de Franse schrijfster Henda Ayari heeft Ramadan haar in 2012 op brute wijze verkracht in een hotel in Parijs. Vlak daarna meldde ook een tweede vrouw zich bij de Franse politie. Zij zou al in 2009 zijn verkracht in 2009 in een hotel in Lyon. Ook zou hij in de jaren 80 en 90 al minderjarige meisjes seksueel hebben geïntimideerd toen hij leraar was in Zwitserland.



Ramadan heeft tijdelijk verlof genomen van zijn positie op de universiteit van Oxford, maar heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij beschuldigt Ayari van laster. In Nederland raakte Ramadan in opspraak toen hij in 2009 moest opstappen als integratieadviseur van de gemeente Rotterdam. Hij werkte destijds ook voor een Iraanse nieuwszender, hetgeen volgens de gemeente niet te rijmen viel met zijn onafhankelijke adviseursrol.



Ramadan is een charismatische maar omstreden wetenschapper. Soms doet hij zich voor als verlichte moslim die een verzoenende rol kan spelen, op andere momenten laat hij zich fundamentalistisch uit.