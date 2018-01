Islamitische familiegeschillen in Griekenland niet langer afgehandeld door shariarechtbank

De kwestie is ook politiek gevoelig omdat ze raakt aan de betrekkingen tussen Turkije en Griekenland

Aanvankelijk kreeg de weduwe gelijk, maar in laatste instantie koos de beroepskamer van het Griekse hooggerechtshof partij voor de zusters: de erfkwestie werd in 2013 in handen gelegd van de mufti's. Daarop wendde Salli zich tot het mensenrechtenhof in Straatsburg.



Het hof heeft de zaak op 6 december behandeld. Een uitspraak wordt binnen enkele maanden verwacht. Volgens de advocaat van Salli heeft de regering van premier Tsipras de nieuwe wet vooral ingediend om een terechtwijzing door het Europese hof te voorkomen. Een uitspraak ten gunste van zijn cliënt 'is, zoals iedereen weet, onvermijdelijk', zei hij tegen persbureau AFP.



De kwestie is ook politiek gevoelig omdat ze raakt aan de betrekkingen tussen Turkije en Griekenland. Aantasting van de speciale rechten van de Turkse minderheid in Griekenland valt slecht bij de Turkse regering. Premier Recep Tayyip Erdogan bezocht de Turken in Thracië vorige maand. Overigens kent Turkije zelf geen shariarechtspraak, ook niet voor familiegeschillen.