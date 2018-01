Is Joe Kennedy de nieuwe politieke ster in Amerika?

Trump is een sterk merk, maar Kennedy is voor veel Amerikanen nog steeds een veel magischer klank. Een telg uit het beroemde politieke geslacht, Joe Kennedy III, moet het vanavond opnemen tegen president Donald Trump.



De 37-jarige Kennedy is door de Democratische Partij uitgekozen om het antwoord te geven op Trumps State of the Union, de jaarlijkse 'troonrede' voor beide kamers van het Amerikaanse Congres. Joe Kennedy is een kleinzoon van Robert Kennedy - de voormalige minister van Justitie die in 1968 werd vermoord toen hij campagne voerde voor het Witte Huis.