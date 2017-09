IS geeft nieuwe geluidsopname vrij die van Al-Baghdadi zou zijn: oproep strijd door te zetten

De authenticiteit van de opname is nog niet door derden bevestigd. Het werd verspreid via Al-Furqan, een aan IS gelieerde nieuwsorganisatie.



Al-Furqan heeft in het verleden alle boodschappen van Al-Baghdadi vrijgegeven. De opname bestaat vooral uit religieuze uitlatingen. Het is niet duidelijk wanneer het is gemaakt. De VS hebben een prijs op Al-Baghdadi's hoofd gezet van 25 miljoen dollar.



Al-Baghdadi roept zijn strijders, die het afgelopen jaar uit Mosul en grote delen van IS-gebied in Irak zijn verdreven, op 'standvastig en moedig' te zijn. IS dreigt nu ook Raqqa, het voornaamste bolwerk in Syrië te verliezen. De stad is grotendeels in handen gevallen van Koerdische strijders en gematigde Syrische rebellen.



'Wees op je hoede voor een terugtrekking en voor het gevoel verslagen te worden', aldus de IS-leider. Hij zegt dat van onderhandelingen of een overgave geen sprake kan zijn. 'Leg je wapens niet neer', aldus Al-Baghdadi tegen zijn strijders in Irak, Syrië, Libië, Noord-Afrika en andere delen van Afrika en het Midden-Oosten.