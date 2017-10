Is Catalonië nu onafhankelijk of niet? Premier krijgt van Spanje vijf dagen om een antwoord te geven

Nationale feestdag

Op een moment dat Spanje schudt op zijn grondvesten heeft de Spaanse regering besloten de nationale feestdag grootser aan te pakken dan ooit. De militaire parade is uitgebreider; ook de politie loopt nu mee. De tribunes hebben meer plaatsen dan voorheen. En er is gekozen voor een opvallende slogan: 'Trots Spanjaard te zijn'.



12 oktober, de dag van de ontdekking van Amerika, was altijd een wat bezoedelde feestdag. De verovering van Amerika ging immers gepaard met veel moord en roverij. De Dag van de Spaansheid, zoals hij officieel heet, werd door de Spanjaarden dus een beetje halfhartig gevierd. Dat kwam ook doordat aan nationalisme nog altijd de smaak van de dictatuur van Franco zat.



Maar nu schudt het ministerie van Defensie, die de dag organiseert, alle schaamte van zich af. 'Op 12 oktober moet je je trots voelen: op onze toekomst, op onze solidariteit, onze tradities, en onze verdediging', luidt de boodschap in een spotje. In beeld een Spaanse familie aan de lunch en straaljagers die de Spaanse vlag in de lucht schilderen met hun uitlaatgassen.



De tijd lijkt rijp voor dergelijk nationalisme. Afgelopen weekend trokken honderdduizenden mensen met Spaanse vlaggen door Barcelona en Madrid. In Madrid wordt het Spaanse rood-geel-rood ineens over de balkons gedrapeerd. Het is niet meer taboe om trots te zijn op Spanje.



Dat betekent niet dat elke Spanjaard zich vandaag juichend naar het defilé zal begeven. Veel Spanjaarden zijn helemaal niet zo trots op hun regering, en op de autoritaire wijze waarop ze de Catalaanse crisis aanpakt. Voor Catalanen die zich willen afscheiden is de leuze 'Trots Spanjaard te zijn' al helemaal een gotspe.