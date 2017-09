Irma raast door: Florida vooral last van waterschade en stroomstoring

Geruchten

De overheid liet ook ongeveer 5000 toeristen uit de hotels en vakantieoorden langs de kust naar veiliger plekken brengen. Direct nadat het ergste voorbij was, kwam het leger in actie om de op veel plekken uitgevallen stroomvoorziening weer op gang te brengen en de wegen langs de kust vrij van omver gerukte bomen, puin en wrakstukken te maken. Veel huizen in de kuststrook zijn hun dak kwijt. Volgens The Guardian zijn alleen al in de stad Santa Clara 39 huizen onder het natuurgeweld ingestort.



De storm richtte de afgelopen dagen een ravage aan op verschillende Caribische eilanden, waaronder Sint Maarten. Daar werden windsnelheden tot 350 kilometer per uur gemeten. De storm richtte voor miljarden aan schade aan op Sint-Maarten en andere getroffen gebieden, waaronder Antigua en de Dominicaanse Republiek.



De hulpverlening op Sint Maarten was tijdelijk stilgelegd in afwachting van José, maar volgens commandant André van der Kamp van Zr. Ms. Zeeland komt de noodhulp nu weer op gang.



Tot nu toe zijn door het natuurgeweld 28 mensen omgekomen, onder wie vier op het Nederlandse deel van Sint Maarten.



Na de verwoestende storm Harvey die onlangs Texas trof, heeft het Amerikaanse federale rampendienst FEMA een website gemaakt om valse geruchten over de orkanen en hulpverlening te uit de wereld te helpen. FEMA bevestigde dat er in Florida inderdaad op veel plaatsen een nijpend tekort aan benzine is. Maar mensen werden gewaarschuwd om geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan lieden die zeggen dat ze voor FEMA of de overheid werken. Dit zijn oplichters, aldus FEMA, dat belast is met noodhulp en wederopbouw na rampen.