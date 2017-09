Irma bijna bij kust Florida: 'Dit is uw laatste kans om de juiste beslissing te nemen'

Irma is afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie, maar zal vermoedelijk boven de warmere wateren ten zuiden van Florida weer tot het op een na hoogste niveau stijgen.



In Florida zijn zaterdagavond laat (lokale tijd) windstoten van orkaankracht gemeten in de Keys, het zuidelijkste puntje van de staat. Meer dan 50.000 inwoners van de staat zitten in opvangcentra elders in de staat, verder weg van de kust. Anderen zijn de staat helemaal ontvlucht per vliegtuig. Inmiddels ligt op zeker tien luchthavens in de staat het vliegverkeer volledig stil. Duizenden vluchten werden geschrapt.



In het zuidwesten van Florida wordt een stormvloed van 4,5 meter verwacht. 'Dit is verwoestend en zal je huis verzwelgen', aldus gouverneur Scott. Mensen worden gewaarschuwd om hun huizen niet te vroeg te verlaten: dat de wind is gaan liggen wil niet zegen dat er geen stormvloed meer kan komen.



Scott: 'Dit is uw laatste kans om de juiste beslissing te nemen.' In Key West op de Florida Keys, een langgerekt lint van ongeveer 1700 eilandjes, ten zuiden van het vasteland zijn de windsnelheden opgelopen tot orkaankracht. Daar zal Irma zondagmiddag (Nederlandse tijd) aankomen. Het National Hurricane Center waarschuwt de eilanden voor het opkomende water.



Duizenden mensen zitten nu al zonder stroom. Dit aantal kan volgens energieleverancier Florida Light & Power oplopen tot wel zes miljoen. Sommige mensen zullen het wekenlang zonder elektriciteit moeten doen, aldus het bedrijf.



Caribische eilanden

De storm richtte de afgelopen dagen een ravage aan op verschillende Caribische eilanden, waaronder Sint Maarten. Daar werden windsnelheden tot 350 kilometer per uur gemeten. De storm richtte voor miljarden aan schade aan op Sint-Maarten en andere getroffen gebieden, waaronder Antigua en de Dominicaanse Republiek.



De hulpverlening op Sint Maarten was tijdelijk stilgelegd in afwachting van José, maar volgens commandant André van der Kamp van Zr. Ms. Zeeland komt de noodhulp nu weer op gang.



Tot nu toe zijn door het natuurgeweld 25 mensen overleden: 11 op het Franse deel van Sint Maarten en St. Barts, 4 in de Amerikaanse maagdeneilanden, drie op Puerto Rico, twee op het Nederlandse deel van Sint-Maarten, 1 in Anguilla en 1 in Barbuda.