Iraniërs bang voor escalatie geweld bij protesten

'Ik ben bang voor een escalatie van het geweld', zegt Fariborz Raisdana zaterdag telefonisch vanuit de Iraanse hoofdstad. Volgens de econoom, activist en lid van de Iraanse Schrijversbond staan de ordetroepen 'klaar om bij het minste of geringste op te treden, zelfs op betogers te schieten'.



Sadegh Zibakalam, hoogleraar aan de universiteit van Teheran, meldt in een kort telefoongsprek dat 'zondagmiddag alles rustig was', nadat zaterdagavond duizenden mensen de straat op gegaan waren. Maar hij durft niet te voorspellen wat de komende dagen zullen brengen.



'Het protest, dat donderdag begon in de stad Kermansha, was gericht tegen prijsverhogingen en corruptie, maar kreeg al snel een andere wending', aldus Zibakalam. 'In Teheran en andere steden klonken nieuwe leuzen. De boodschap aan de regering was duidelijk: 'Maak je niet druk om Syrië of Palestina, zorg voor je eigen volk'. Een deel van de bevolking lijdt honger, de werkloosheid stijgt.'