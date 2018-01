Iran overvallen door felste protesten in jaren: dit keer komen arme Iraniërs in verzet

Nu gaan de armen de straat op

De president heeft zijn beloften niet waargemaakt Fariborz Raisdana, criticus van het regime

De woede bij de bevolking is volgens Jafari aangewakkerd door de begroting die de president kort geleden aan het parlement heeft gepresenteerd. Hierin werden een aantal prijsverhogingen aangekondigd, zoals een verdriedubbeling van de prijs van benzine, maar Rohani gaf ook openheid van zaken over het geld dat naar instellingen gaat die in handen zijn van de geestelijken. 'Dat zette kwaad bloed', aldus Jafari. 'Wij krijgen het steeds slechter, zo voelt de bevolking, en het geld gaat naar de religieuze leiders.'



En dat terwijl het volk juist zo had gerekend op een verbetering van zijn situatie. Toen in 2015 een akkoord over het Iraanse kernprogramma werd gesloten met de Verenigde Staten en vijf andere landen, bezwoer Rohani dat de economie zou aantrekken. Dat is niet gebeurd: de werkloosheid is gigantisch (onder jongeren in de steden naar schatting 40 procent) en het leven wordt almaar duurder. Sommige levensmiddelen zijn de afgelopen maanden tientallen procenten duurder geworden. De sancties, die door de VS nog niet zijn opgeheven, zijn daar deels de oorzaak van, maar zeker ook de corruptie in het land, die Rohani beloofd had aan te pakken.



'De president heeft zijn beloften niet waargemaakt', zegt Fariborz Raisdana, een prominente Iraniër die bekendstaat als een criticus van het regime.



Sinds 2009 zijn er geen grote demonstraties meer geweest in het land, maar Raisdana ziet (nog) geen parallel met deze massaprotesten. 'Toen ging het om democratie, nu draait het vooral om economie', zegt de econoom en activist zondag telefonisch vanuit de Iraanse hoofdstad. Iraniërs gingen destijds de straat op na de herverkiezing van de ultraconservatieve Mahmoud Ahmedinejad tot president en de arrestatie van diens politieke rivalen. 'Nu gaat de werkende klasse de straat op, in 2009 was het vooral de intelligentsia die het initiatief nam.'