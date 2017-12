Iran heft verplichte hoofddoek op - en is nu ineens concurrent van Saoedi-Arabië op vrouwenrechtengebied

Praktische maatregel

We winnen pas echt als de verplichte hoofddoek wordt afgeschaft masih.alinejad op Instagram

In september waren Iraanse vrouwen in Teheran boos dat zij de wedstrijd Iran-Syrië, onderdeel van het WK voetbal, niet mochten bijwonen, terwijl Syrische vrouwen wel naar binnen konden. Ook vrouwelijke parlementsleden maakten er een punt van. Niet toevallig, stelt Hakakian, werd een paar weken later in Saoedi-Arabië het stadionverbod voor vrouwen opgeheven.



De andere interpretatie is minder opwindend. De maatregel van de in augustus aangetreden politiechef zou een praktische achtergrond hebben. 'Het arresteren en berechten van vrouwen kostte te veel tijd', zegt de Iraanse journalist Nader Karimi Joni tegen The New York Times. De verkeerspolitie van Teheran verbaliseerde in 2015 40 duizend vrouwen alleen al omdat ze in de auto hun hoofddoek hadden afgedaan. Volgens de Arabische krant Al Monitor wordt in de nieuwe aanpak 'onderscheid gemaakt tussen het overtreden van godsdienstige regels en zwaardere misdrijven'.