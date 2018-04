Internationale gemeenschap veroordeelt gebruik gifgas in Douma - Syrische staatsmedia ontkennen alles

Syrische staatsmedia meldden maandagochtend dat bussen klaar staan om de rebellen van Jaish al Islam - de grootste militie in Douma, met een religieus extremistisch karakter - te vervoeren naar Jarabulus, een stad in Noord-Syrië die onder Turks bewind staat. Ook tienduizenden burgers gaan mee. Alawitische burgers die al jaren geleden door de rebellen zijn gegijzeld, werden maandagmorgen onder luid gejuich overgedragen aan het Syrische leger.



Hiermee heeft de Syrische president Assad de slag om de regio Oost-Ghouta zo goed als zeker gewonnen. Douma, de belangrijkste stad in de Oost-Ghouta, was als enige nog in handen van de rebellen. Evacuaties per bus van strijders en sympathiserende families naar een ander deel van het land zijn in Syrië steevast tekenen dat het eindspel is begonnen.