Insiya (3) moet van Indiase rechter terug naar Nederland: mogelijk doorbraak in ontvoeringszaak

Rashid zegt dat de uitspraak gisteren aan haar is voorgelezen door haar advocaat. De hoofdverdachte in de ontvoeringszaak van Insiya -haar vader Shehzad Hemani - zegt intussen vanuit India dat hij van geen uitspraak weet. 'Ik kan geen commentaar geven op een vonnis dat niet bestaat.' Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken wil nog geen inhoudelijke reactie geven op de het vonnis. 'Wij zijn op de hoogte gesteld door de moeder, maar hebben de uitspraak zelf nog niet gezien.'



Insiya's moeder Nadia Rashid werd gisteravond via haar Indiase advocaat van de uitspraak op de hoogte gebracht. 'Ze is nog niet terug, maar we gaan stapje voor stapje en dit is een heel belangrijk stapje.' In de uitspraak - die nog niet is ingezien door de Volkskrant - staat volgens Rashid dat die bij 'voorraad uitvoerbaar' is.



Dat betekent dat verdere juridische procedures de uitlevering van Insiya aan haar moeder niet kunnen vertragen. Rashid: 'Ik ben zo blij!' Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte gebracht van de uitspraak maar heeft het vonnis nog niet kunnen bestuderen. 'Dat willen we nu eerst doen voordat we een inhoudelijke reactie geven.'