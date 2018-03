Inlichtingendiensten verhoren Nederlandse Syrië-gangers in Koerdische kampen

Rad voor ogen

'Ons is een rad voor ogen gedraaid', zegt Houssein. Tijdens zijn elfdaagse zoektocht kwam hij in contact met de hoogste Koerdische functionaris in de regio, Abdulkarim Omar, het hoofd buitenlandse betrekkingen van het kanton Jazira. Omar heeft heeft hem verteld dat Nederland 'precies weet van wie, wat en waar'.



De NCTV zegt in een reactie niet in kaart te brengen waar uitreizigers zich bevinden. 'Wij zijn geen opsporings- of inlichtingendienst, daar zijn wij niet meer bezig', aldus een woordvoerder. De MIVD en AIVD geven geen commentaar, omdat ze anders te veel prijs zouden geven over hun werkwijze en kennispositie.



Volgens de laatste cijfers van de AIVD zijn er ongeveer 300 Nederlanders uitgereisd naar Syrië en Irak, waaronder een kleine 100 vrouwen. Er zijn zo'n 175 Nederlandse 'kalifaatkinderen'. Circa 50 Nederlanders zijn teruggekeerd uit die regio, 60 zijn er gesneuveld. Zo'n 160 personen 'met jihadistische intenties' (de kleine kinderen niet meegeteld) zijn nog in het voormalig kalifaat. Dertig zijn niet meer in Syrië of Irak, maar ook nog niet teruggekeerd naar Nederland.