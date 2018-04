Indiase premier Modi breidt doodstraf uit in poging seksueel geweld terug te dringen

Incidenten

Modi lag onder vuur na twee incidenten binnen zijn eigen Bharatiya Janata Partij (BJP), waar twee hoge officials werden beschuldigd van verkrachting of het dwarsbomen van een politieonderzoek hiernaar. Een van hen, een BJP-politicus uit de staat Uttar Pradesh werd onlangs gearresteerd nadat hij samen met zijn broer was beschuldigd van het verkrachten van een 15-jarig meisje. De familie van het slachtoffer probeerde maandenlang tevergeefs aangifte te doen. Het meisje stak zichzelf uiteindelijk in het openbaar in brand. Nadat de politicus was opgepakt, hield Modi zich enkele dagen lang stil.



Ook was het land in januari opgeschrikt door de brute moord op Asifa Bano, een 8-jarig meisje. Die moslimmeisje ontvoerd, gedrogeerd en werd vijf dagen lang verkracht in een Hindoetempel, waarna ze werd doodgeslagen met een steen. Bij deze verkrachting zou ook een BJP-politicus betrokken zijn geweest.



Voor veel Indiërs ligt tevens de groepsverkrachting en moord op studente Jyoti Singh (23) nog vers in het geheugen. Zij overleed 13 dagen nadat ze in een bus in Delhi werd aangevallen. Deze gruwelijke zaak bracht ook al wetsveranderingen voort - zwaardere straffen en een snellere rechtsgang - maar deze lijken tot nu toe weinig verschil te maken.