Indiase ouders - van wie baby's omgewisseld zijn bij geboorte - willen 'geruilde' kinderen toch houden

Wettig bewijs

De grote ronde ogen van hun zoontje hadden Anil en Sewali Boro nog helemaal niet achterdochtig gemaakt, maar na lezing van de brief stemden ze in met een ontmoeting om 'het misverstand uit de weg te helpen'. Maar zodra ze de baby van Ahmad en zijn vrouw zagen, was het ook voor hen duidelijk: het ziekenhuis had een fout gemaakt. Salma Parbin wilde de kinderen direct weer ruilen, maar dat kon Sewali Boro niet over haar hart verkrijgen. Wel stemde ze in met een onderzoek.



Het duurde even, want het ziekenhuis weigerde zijn fout toe te geven en ook een dna-test werd door het hospitaal niet als wettig bewijs gezien. De uitslag van een forensisch laboratorium kwam pas in november 2017.



Met een formele bevestiging op zak togen de twee koppels naar de rechtbank voor toestemming om de kinderen weer te wisselen, maar de peuters zelf klampten zich angstvallig vast aan de familie die ze kenden. En ook de ouders willen de kleintjes bij nader inzien niet meer verliezen. 'We willen onze zoon niet verliezen', zei Sewali tegen The Times of India. 'Hoe zou ik zonder hem kunnen leven?'