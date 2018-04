India lanceert plan tegen nepnieuws (en trekt het een dag later weer in)

Vrijheid van meningsuiting

Trumps hetze tegen vermeend nepnieuws vindt ook navolging in andere autoritair geregeerde Aziatische landen

De vrijheid van meningsuiting in India staat al jaren onder druk. Radicale hindoenationalisten hebben dankzij Modi's regerende Bharatiya Janata Partij de wind in de zeilen. Ze zetten geregeld nepnieuws in om stemming te maken tegen secularisme en tegen moslims. Nepnieuws is extra gevaarlijk in een land als India, waar arme burgers die amper kunnen lezen en schrijven wel massaal sociale media gebruiken en Facebookberichten vaak als regulier nieuws zien.



Trumps hetze tegen vermeend nepnieuws vindt ook navolging in andere autoritair geregeerde Aziatische landen. Maleisië nam maandag in de aanloop naar algemene verkiezingen een wet aan die geldboetes van omgerekend 120 duizend euro en maximaal 6 jaar gevangenisstraf zet op de verspreiding van nepnieuws in en buiten Maleisië, zowel in reguliere media als online. De wet is ook van toepassing op buitenlanders.