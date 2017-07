In Venezuela maken betogers en militairen zich op voor verkiezing die de democratie definitief de nek kan omdraaien

'Lege stembureaus'

Een protesttekst van bankbiljetten in Caracas © EPA We gaan net zolang door als nodig is om onze vrijheid te herwinnen Oppositieleider Henrique Capriles

De lage opkomst ligt misschien aan het samenscholingsverbod dat de regering donderdag afkondigde. Tot dinsdag zijn demonstraties niet toegestaan. Of wellicht zijn de Venezolanen moegestreden na vier maanden anti-regeringsprotesten, waarbij al 120 doden zijn gevallen. 'We zijn bang', zegt Maria Fernandez (35) terwijl ze een ambulance helpt een wegversperring te passeren. 'Vorige week hebben colectivos daar op de hoek op ons geschoten', zegt ze. 'Een meisje is in haar been geraakt.'



Colectivos zijn gewapende groeperingen, opgericht door oud-president Hugo Chávez om de Bolivariaanse Revolutie te beschermen. Sinds de anti-regeringsprotesten losbarstten, hebben deze paramilitairen regelmatig met scherp op demonstranten geschoten. De groepen terroriseren niet alleen Caracas, ook in de rest van de steden zijn ze actief.



Oppositieleider Henrique Capriles probeerde vrijdagavond in een persconferentie het animo op te krikken, en riep de bevolking opnieuw op zondag massaal de straat op te gaan. 'Zondag zijn twee foto's te maken', aldus Capriles tegen de aanwezige pers. 'Die van de lege stembureaus en die van de demonstrerende bevolking.'



Capriles, die in 2012 de verkiezingen verloor van Hugo Chávez, en in 2013 van Nicolás Maduro, benadrukte dat na zondag de strijd niet voorbij is. 'Ons doel is het vertrek van Maduro', zei de sterk vermagerde Capriles op hoge toon en met rood aangelopen hoofd. 'Dat was al ons doel voordat Maduro met deze verkiezingen op de proppen kwam. Maandag gaan we gewoon verder. En dinsdag - net zolang als nodig is om onze vrijheid te herwinnen.'



Uit peilingen blijkt dat slechts 20 procent van de bevolking Maduro steunt, driekwart van de Venezolanen is tegen de verkiezingen en niet van plan te gaan stemmen zondag. Er valt ook weinig te kiezen. Aangezien de oppositie de verkiezingen boycot, zijn alle kandidaten op hand van de regering.