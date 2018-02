In slaapzakken wachten op een verblijfsvergunning: in Frankijk is asiel aanvragen een hindernisrace

Asiel aanvragen in Frankrijk is een parcours de combattant, een hindernisrace. Abdel kan de volgende dag een afspraak maken, maar dan zal het zo'n veertig dagen duren voordat hij bij de prefectuur zijn asielverzoek kan indienen. In de tussentijd moet hij zich maar op straat zien te redden.



Er is een opvangkamp bij Porte de la Chapelle, maar dat zit altijd vol. Ook de centra in de provincie hebben te weinig capaciteit. Daarom zie je overal in Parijs tentjes van migranten. Enkele tientallen Afghanen hebben een kampje opgeslagen aan het Canal Saint-Martin, bij metrostation Jaurès. In het schatrijke Parijs, waar de gemiddelde woningprijs is opgelopen tot meer dan 9.000 euro per vierkante meter, leven ze als Les Miserables van Victor Hugo, in de regen en de (natte) sneeuw.



In Frankrijk vroegen vorig jaar 100 duizend personen asiel aan, een record. Maar in Duitsland werd door 186 duizend mensen asiel aangevraagd, en toch kreeg iedereen meteen onderdak - tot de meest kansloze Albanese asieltoerist aan toe. Het is een schande voor Frankrijk dat er zo veel mensen buiten slapen, vond ook de presidentskandidaat Emmanuel Macron. Voor het einde van 2017 zou 'niemand meer op straat of in de bosjes slapen', beloofde hij afgelopen zomer. Die belofte heeft hij niet kunnen waarmaken.