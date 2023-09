In presidentiële paleizen in Afrika groeien de zorgen: waar vindt de volgende coup plaats?

Tsjaad

Tsjaad wordt geregeerd door Mahamat Idriss Déby, die twee jaar geleden de macht greep en daarmee zijn plotseling overleden vader opvolgde. Net als in Sahellanden Burkina Faso en Mali is de situatie in Tsjaad instabiel door langdurige burgerconflicten, zegt analist Bulle-Nziege. Bovendien is de familie Déby oppermachtig, net zoals dat het geval was bij de Bongo-familie in Gabon. ‘Als Déby bij de verkiezingen van volgend jaar wordt gekozen als president, is het daarom goed mogelijk dat het leger ingrijpt en net als in Gabon zegt: dit pikken we niet meer.’

Kameroen

In Kameroen heeft Paul Biya het al sinds 6 november 1982 voor het zeggen. De kans dat hij door het hoofd van de Presidentiële Garde wordt afgezet (zoals in Niger en Gabon gebeurde) lijkt klein: al meer dan 20 jaar is een Israëlische ‘consultant’ verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de president. Het ligt meer in de lijn der verwachting dat Biya in het harnas sterft: de 90-jarige president kampt al langer met gezondheidsproblemen. ‘Velen nemen daarom aan dat zijn zoon Franck Biya in de coulissen klaarstaat om het stokje over te nemen’, zegt een Kameroense onderzoeker die niet met haar naam in de krant durft. Ze stelt dat Centraal-Afrika gebukt gaat onder een ‘dynastie-mentaliteit’, waarbij presidenten leven als monarchen. ‘Daardoor is de kans groot dat er in de nabije toekomst nog meer staatsgrepen of op zijn minst paleisrevoluties zullen plaatsvinden.’

‘Rwanda

Vlak na de staatsgreep in Gabon werd bekend dat de Rwandese overheid honderden soldaten, generaals en officieren ‘met pensioen stuurde’. Paul Kagame, de autoritaire leider die Rwanda sinds de genocide in 1994 regeert, wil hiermee ‘kliekvorming’ en een coup voorkomen. Dat zegt schrijver en Rwanda-kenner Michela Wrong. ‘Hij rouleert zijn ambtenaren en militairen aan de lopende band’, legt ze uit. ‘Dat houdt mensen in een voortdurende staat van onzekerheid.’ Als een generaal of officier te veel macht krijgt, wordt deze gedegradeerd of naar het buitenland gestuurd. ‘Hij geeft hooggeplaatste leger- en politiebonzen regelmatig ambassadeursposten. Alles om te voorkomen dat zij een aanhang opbouwen en zich tegen hem keren.’