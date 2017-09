In Italië is straks geen Mussolini-parafernalia meer te koop - het land verbiedt fascistische uitingen

Het is ridicuul om aanstekers te verbieden alleen omdat het gezicht van Mussolini erop staat Burgemeester van Predappio

Nergens is dat beter terug te zien dan in Mussolini's geboorteplaats Predappio, waar de verkoop van fascistische prullaria een van de belangrijkste inkomstenbronnen is. Jaarlijks trekt het kleine dorpje ruim 60 duizend toeristen.



Onlangs zei de burgemeester van Predappio, zelf lid van de linkse regeringspartij Partito Democratico (PD), tegen de website Politico dat hij geen bezwaren ziet in het werk van zijn dorpsgenoten. 'Fascisme is geschiedenis, geschiedenis is cultuur en daar moeten we over praten. Het is ridicuul om aanstekers te verbieden alleen omdat het gezicht van Mussolini erop staat. In plaats van souvenirs te verbieden, zouden we moeten praten over wat het fascisme voor ons betekende.'