In Indonesië worden Chinezen de 'Joden van Azië' genoemd

Mijn rode onderbroek jeukte een beetje. Niet omdat hij rood was, maar omdat hij splinternieuw was. Alles was gisteren rood en splinternieuw. Op de bank lagen rode kussens die ik nooit eerder had gezien, mijn bed was overtrokken met onbekende rode lakens en zelf was ik donderdag naar de kapper geweest, had ik mijn nagels geknipt, mijn rode shirt aangetrokken en vers rood ondergoed, dus ook ik was zo goed als nieuw en klaar voor het feest. Het was vrijdag Imlek, Chinees Nieuwjaar, en aangezien er Ko-, Tan- en Sim-bloed door mijn schoonfamilie stroomt, ontkwam ook ik er niet aan om dat gepast te vieren.