In het 'Gemenebestcafé' wordt het Britse rijk geëerd. Dat valt niet bij iedereen goed

'Don't mention the war!' John Cleeses kreet uit Fawlty Towers geldt niet in het Noord-Londense 'Gemenebestcafé' Blighty UK. Integendeel. Aan het plafond hangen Spitfires, in de tuin staat een schuilhut tegen luchtaanvallen en aan de wc-deuren hangen knipsels uit het opgewekte oorlogstijdschrift Blighty. En in de hoek, naast een laptopwerkster, staat Winston Churchill. Met een Arsenal-sjaal om zijn nek.



Dat de oorlogspremier een 'Gunner' was, de bijnaam van de plaatselijke voetbalclub, is tongue in cheek, zegt oprichter Chris Evans, en past bij het concept, net als een Churchill in een keukenschort.