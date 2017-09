In elke lidstaat de euro en één EU-president, dat stelt Juncker voor tijdens zijn 'Troonrede'

In zijn jaarlijkse Staat van de Unie-speech (de 'Europese Troonrede') in het Europees Parlement benadrukte Juncker dat de EU er veel beter staat dan in 2016, toen ze 'bont en blauw' in de hoek lag door het Brexit-referendum, de groeiende aanhang van populistische partijen in Frankrijk, Nederland en Oostenrijk en de verkiezing van Trump in de VS. De Commissievoorzitter riep op nu door te pakken ('de kans ligt daar niet voor altijd') en 'de wind in de zeilen te vangen'. Hij kreeg steun en applaus van de grote partijen (christen- en sociaaldemocraten, liberalen) in het parlement.



Momenteel hebben 19 van de 28 EU-landen de euro. Officieel zijn alle lidstaten verplicht de euro in te voeren, alleen Groot-Brittannië en Denemarken hebben een uitzondering bedongen. In de praktijk wordt echter geen druk op de niet-eurolanden uitgevoerd. Volgens Juncker moet de monetaire tweedeling in de EU worden opgeheven. Landen als Zweden en Polen voldoen al aan de eisen voor de euro maar de regeringen voelen niets voor de munt.