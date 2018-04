In een leven met zo veel verhaallijnen vindt iedereen wel zijn eigen Winnie

Als zij in 1988 op 51-jarige leeftijd was overleden, had haar beeltenis in 2018 waarschijnlijk wereldwijd muren, T-shirts en schermpjes van smartphones gesierd. Zij was dan de geschiedenis in gegaan als een van de grootste vrouwen van de 20ste eeuw, een zwarte Jeanne d'Arc. Deze vrouw troostte zich als echtgenote van 's werelds beroemdste politieke gevangene bijna drie decennia vergaande opofferingen. Terwijl hij vastzat, volhardde zij in een strijd tegen wat een van 's werelds smerigste regimes was, het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.