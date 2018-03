In Den Haag wordt gevochten om Bolivia's nationale trauma: de Grote Oceaan

Nationaal trauma

De nieuwe grenzen zijn in 1904 vastgelegd in een vredesverdrag, en daarmee is voor Chili de kous af. Maar Morales zegt dat het akkoord destijds onder dwang is getekend. Ook wijst hij erop dat Chili zich in het verdrag verplicht om toegang tot de zee te verschaffen aan Bolivia. Dat doen de Chilenen wel, maar alleen tegen betaling. De Bolivianen eisen een soevereine toegang. Ze denken aan een landtunnel, met een soevereine haven, maar staan open voor andere oplossingen.



Want voor Bolivia is het zeeloze bestaan een nationaal trauma. De diplomatieke relaties tussen beide landen zijn al decennialang ijskoud vanwege het conflict. Bolivia heeft de hoop nooit verloren, en heeft zijn marine na anderhalve eeuw nog altijd niet ontmanteld. De manschappen oefenen zolang in het Titicacameer, en laten zich ieder jaar op 23 maart door de bevolking toejuichen.



'De rechters hoeven niet te besluiten hoe de soevereine toegang eruit gaat zien', aldus de Boliviaanse advocaat en oud-president Eduardo Rodriguez maandag in zijn openingspleidooi in Den Haag. 'Het hof moet simpelweg verzekeren dat Chili in goede wil naar de onderhandelingstafel komt'. Chile peinst er niet over soevereiniteit op te geven. Tot eind van de maand vinden de hoorzittingen plaats, de uitspraak volgt naar verwachting eind dit jaar en is bindend.