In China is een ander te hulp schieten eindelijk geen juridisch risico meer

Meer dan 45 procent zei 'weg te kijken' en 43 procent zou alleen helpen als er een videocamera in de buurt was

Zo kon het gebeuren dat een zwaargewonde peuter in 2011 volledig werd genegeerd door omstanders. De 2-jarige Wang Yue werd in Foshan (Guangdong) eerst door een busje, en daarna door een vrachtwagen overreden. Ze lag bloedend op een drukke straat, en op videobeelden is te zien hoe 18 mensen (onder wie een moeder met een peuter aan de hand) haastig aan het kind voorbij liepen. Uiteindelijk bekommerde een voddenraapster zich om het meisje, dat 8 dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed.



Naar aanleiding van deze zaak vroeg de omroep Phoenix-TV (Hongkong) op haar website wie bereid was om een vreemde in nood te helpen. Hier werd door 20.000 mensen op gereageerd, en slechts 7 procent van hen beweerde dit zeker te doen. Meer dan 45 procent zei 'weg te kijken' en 43 procent zou alleen helpen als er een videocamera in de buurt was, waarmee ze hun onschuld konden bewijzen.