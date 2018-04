In Antwerpen wordt openlijk gestreden om de stem van de Joodse kiezer

Concurrentie

Dat bleek wel bij de vorige verkiezingen in 2012. De liberale partij Open Vld, die traditioneel een goede band heeft met de Joodse gemeenschap, moest een dramatische nederlaag wegslikken en zakte van vijf naar twee zetels. 'En een fors deel van de stemmen die ze nog wel had gekregen, was te danken aan de Joodse kandidaat Claude Marinower - die op de vierde plaats van de kieslijst stond', zegt Sinardet.



Maar de Vlaams nationalistische N-VA is een geduchte concurrent: partijvoorzitter Bart De Wever heeft zich als burgemeester populair weten te maken bij de Joodse gemeenschap en ontvangt regelmatig vertegenwoordigers van deze groep op het stadhuis. Vorige maand leverde een interview met De Wever nog wat deining op omdat hij in de krant De Zondag stelde dat joden conflicten mijden, 'in tegenstelling tot moslims', maar dat verstomde al snel: het is niets nieuws dat De Wever kritiek heeft op de islam. 'Ook hij hengelt naar de Joodse stem', zegt Sinardet. 'Zijn partij speelt de kaart van de veiligheid en daar is deze groep toch gevoelig voor.'



Ondertussen doet Open Vld haar uiterste best om te laten zien dat de Joodse kiezer beter bij haar kan blijven. Lijsttrekker Philippe De Backer onderstreepte onlangs in een interview met het blad Joods Actueel dat de N-VA 'per se' een verbod op onverdoofd slachten wil binnenhalen, terwijl zijn partij kijkt 'welke oplossingen we de Joodse gemeenschap kunnen aanbieden'. Twee senatoren van Open Vld maakten zich begin deze maand nogal opzichtig hard voor ferm optreden tegen antisemitisme.