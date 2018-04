In Antwerpen wordt openlijk gestreden om de stem van de Joodse kiezer

De slimste mens

Nu dreigt een derde partij zich ook nog in de strijd te gaan mengen: rabbijn Aaron Malinksy, die landelijk bekend is na zijn deelname aan 'De slimste mens', liet vorige week weten dat hij wel op de kieslijst wil bij de christelijke CD&V. 'Zij zijn de enigen die de krijtlijnen van onze gemeenschap verdedigen', zei hij tegen dagblad De Morgen, en hij noemde de discussies rond onverdoofd slachten en besnijdenis als voorbeeld. Het is nog niet bekend of de CD&V hem daadwerkelijk op een verkiesbare plek wil plaatsen, maar volgens Sinardet zou Malinksy nog aardig wat Joodse stemmen van de andere partijen kunnen afsnoepen.



'Maar', relativeert Ludo Abicht, emeritus professor aan de UAntwerpen en auteur van meerdere boeken over de Joodse gemeenschap in de stad, 'dé Joodse stem bestaat niet meer. Natuurlijk zijn er thema's die in de gemeenschap leven. Ritueel slachten is er één van, en je ziet dat orthodoxen die zich helemaal niet met politiek bezig houden, vrijwel automatisch op de N-VA stemmen. Het gevoel dat deze partij het niet zo op Arabieren heeft, en voorstander is van veel politie, is voor hen genoeg. Maar een neutraal onderwerp als de mobiliteitsproblemen in de stad, gaat de meeste Joden net zo goed aan het hart.'