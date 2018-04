Ik zoek liever niet de fysieke confrontatie met een boze Arabische man

Toen ik begon met hardlopen in Libanon, ging dat bijna meteen fout. Ik werd beschoten. Verscholen langs de bergweg zat een jager. In mijn gele fluorescerende jack zag ik er blijkbaar uit als een smakelijk stukje wild. De hagelkogels spatten voor mijn voeten in het grind. Dat ik ongedeerd wegkwam, mag een wonder heten.



Gewoon een halfuurtje hardlopen? In Libanon is dat geen sport, maar een les in overleven. Nu, na twee jaar Beiroet, zoek ik nog steeds een plekje waar ik rustig een paar keer per week 5 kilometer kan volmaken. Buiten graag, niet in de sportschool.