IJslandse premier stelde eigen geld veilig uren voor uitbraak financiële crisis

Dit blijkt uit documenten die zijn gelekt naar IJslandse onderzoeksjournalisten en de Britse krant The Guardian. De onthulling betekent opnieuw reputatieschade voor Benediktsson, die vorige maand een coalitiepartner het vertrouwen in hem zag opzeggen vanwege een doofpotaffaire.



Op 6 oktober 2008 nationaliseerde IJsland via noodwetgeving drie banken, die door de wereldwijde kredietcrisis zwaar in de problemen waren gekomen. Daarop belandde de IJslandse króna in een vrije val en het land in een crisis. Benediktsson, als parlementariër destijds lid van een economisch-fiscale commissie, had ruim 1 miljoen euro in een investeringsfonds zitten. In de dagen en zelfs uren die aan het besluit tot nationalisering voorafgingen, trok Benediktsson het gros van dat geld uit het fonds. Ook familieleden van hem stelden hun belangen veilig, blijkt uit de documenten.

Elke verstandige investeerder zou hebben overwogen zijn bezittingen te verkopen Bjarni Benediktsson, demissionair premier