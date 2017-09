IJsland opnieuw naar stembus na doofpotschandaal met vader van premier

Het gebruik is zeer omstreden en afgelopen zomer ontstond er onrust toen het strafblad van een veroordeelde pedofiel op deze manier werd geschrapt. Deze maand kwam daar een tweede kwestie bij: de minister heeft de eer hersteld van een man die in 2004 tot 5 jaar cel is veroordeeld omdat hij zijn stiefdochter 12 jaar lang heeft verkracht, vanaf het moment dat zij 5 jaar oud was.



Er was veel media-aandacht voor de zaak. Nadat de stiefdochter in een interview vertelde hoe surrealistisch het voor haar was dat de dader geen strafblad meer had, werd er druk op de regering uitgeoefend om te vertellen wie de aanbevelingsbrieven voor deze man hadden geschreven. Dat weigerde de regering te doen. Pas nadat de media een beroep hadden gedaan op de Wet Openbaarheid van Informatie, werd donderdag duidelijk dat één van de schrijvers de vader van de premier is.