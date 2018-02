Hulporganisaties in 2007 al ingelicht dat kinderen in rampgebieden voedsel kregen in ruil voor seks

Topje van ijsberg

Het is niet alleen Oxfam, er zijn andere niet-gouvernementele organisaties in dezelfde situatie, maar zij houden de informatie voor zichzelf Haïtiaanse president Jovenel Moise

De kinderen deden geen aangifte, omdat ze niet wisten waar ze heen konden of omdat ze de autoriteiten wantrouwden. Het rapport is van drie jaar voor de incidenten in Haïti waardoor Oxfam nu in opspraak is geraakt. Medewerkers van de hulporganisatie zouden na de aardbeving in 2011 jonge prostituees hebben ingehuurd.



Dat was slechts 'het topje van de ijsberg', aldus de Haïtiaanse president Jovenel Moise in een interview met persbureau Reuters. 'Het is niet alleen Oxfam, er zijn andere niet-gouvernementele organisaties in dezelfde situatie, maar zij houden de informatie voor zichzelf.'



Volgens Moise moet er een onderzoek komen naar alle hulporganisaties die sinds 2010 in het land hebben gewerkt. 'Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld heeft zeventien medewerkers teruggetrokken wegens wangedrag waar nooit uitleg over is gegeven.'