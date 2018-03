Hulpkonvooi naar Oost-Ghouta: 46 vrachtwagens met voedsel en medicijnen, Syrisch leger rukt verder op

Geen toestemming

Regeringsgezinde troepen hoeven nog maar enkele kilometers op te rukken om de enclave in tweeën te splijten

Vorige week maandag riep Poetin op tot een dagelijkse 'humanitaire gevechtspauze' van vijf uur per dag om gewonde, zieke en ondervoede burgers te kunnen evacueren. Het Internationale Rode Kruis sputterde direct dat het ondoenlijk is in een tijdbestek van luttele uren hulp te bieden. Alleen al het passeren van controleposten van de strijdende partijen neemt meer tijd in beslag. Zo wordt geschat dat de trucks die maandagochtend zijn vertrokken, twaalf uur later op de plek van bestemming arriveren. Bovendien wordt de gevechtspauze ook maandag niet in acht genomen: de luchtaanvallen op het gebied gaan onverminderd door.



De afgelopen dagen kregen de hulpkonvooien geen toestemming om te vertrekken. Er werd in het gebied hevig gevochten en regeringstroepen hebben in deze tijd zes dorpen en stadjes veroverd in de enclave aan de rand van de hoofdstad Damascus. Zij zouden nog maar enkele kilometers hoeven op te rukken om de enclave in tweeën te splijten.



Ondertussen kunnen de burgers, zo'n 400.000 mensen, geen kant op. Het gebied is al jaren omsingeld door regeringstroepen die vrijwel niemand doorlaten. Maar ook de belangrijkste militie in Oost-Ghouta, Jaish al Islam, doet er volgens meerdere bronnen alles om inwoners niet te laten ontsnappen.