Hulp is hard nodig in Afghanistan, maar hoeveel risico moet je nemen om die te geven?

Ondanks alle maatregelen zijn incidenten nooit uit te sluiten, zo bleek woensdag weer. Om negen uur 's morgens blies een zelfmoordterrorist een auto op bij de ingang van het kantoor van Save the Children, waarna een groep gewapende mannen het terrein op stormde. In de loop van de dag wisten politie en leger zo'n 45 mensen te bevrijden die zich in de kelder van het gebouw hadden verscholen. Pas aan het einde van de middag was de aanval voorbij. Zeker zes mensen kwamen om het leven, onder wie drie medewerkers van Save the Children zelf. De organisatie schort haar werk in Afghanistan tijdelijk op.



Tokeshi, die al twaalf jaar in Afghanistan werkt, heeft geleerd dat je niet in paniek moet raken bij dergelijk nieuws. 'Je wilt meer betrouwbare informatie, want er zijn altijd zoveel geruchten. In dit geval is het bijvoorbeeld heel belangrijk om uit te zoeken waarom Save the Children het doelwit was. Daarna ga je in overleg: wat kunnen we doen om onze veiligheid verder te waarborgen?'