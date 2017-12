Housseins familie vertrok naar het kalifaat, waar zijn zoon stierf. Hij doorbreekt taboes en vertelt zijn verhaal

IS heeft mijn halve gezin in beslag genomen Familieleden Syriëgangers: Nederland, haal onschuldige kinderen weg uit voormalig kalifaat Nederland moet meer doen om kinderen van Syriëgangers weg te halen uit het voormalige kalifaat. Die kinderen zijn onschuldig en hebben niet zelf voor IS gekozen. Ze lopen gevaar en Nederland laat ze aan hun lot over. Dat zeggen vijf familieleden van Syriëgangers tegen de Volkskrant.

De bom die Ilyas doodde, viel op 2 juni 2015 om 6.02 uur. 'Mijn zoontje was nog maar een paar maanden in het kalifaat. Hij was meegenomen door mijn ex, zonder dat ik het wist. Hij was een van de bewakers van een wapendepot in Bab el Abyad. Er vielen zes doden, onder wie de Nederlander Jermaine W. (ex-terreurverdachte uit de Hofstadgroep, red.). De IS-aanhangers zeggen dat hij door de coalitie, door de Amerikanen, is gedood. Ik moest trots zijn, hij was als martelaar gestorven. Zo zie ik het niet. Hij is gedood door IS. De coalitietroepen deden niet anders dan hun plicht: het barbaarse kwaad uitroeien. Ik ben mentaal kapot gemaakt door IS. Die heeft mijn halve gezin in beslag genomen.'



Het eerste gezinslid dat door IS naar oorlogsgebied werd gelokt, was zijn dochter Meryem. Ze reisde eind 2012 uit, ze was toen 24. Houssein: 'Ze behoorde tot de eerste lichting Syriëgangers. Toen ze nog in Nederland was, wist ik al dat het hartstikke fout zat. Ze woonde radicale lezingen bij, was helemaal doorgeschoten in haar islam. Zo'n vier maanden voor haar vertrek zag ik in een winkelcentrum in Zoetermeer, waar mijn ex na de scheiding was gaan wonen, een vrouw in nikab lopen. 'Hé papa', riep die vrouw. Het was Meryem. Ze had altijd al een hoofddoek gedragen en ging, anders dan haar oudere zus, nooit naar de disco. Maar een nikab? Kort daarna is ze vertrokken. Pas later hoorde ik dat ze in Syrië zat, haar radicale vriend Salaheddine achterna.'