Hoogste geestelijk leider Iran beschuldigt 'vijanden van Iran' ervan onrust in zijn land aan te wakkeren

Ayatollah Khamenei zei in zijn eerste publieke reactie op de recente onrust dat 'vijanden van Iran in de afgelopen dagen verschillende middelen hebben ingezet, zoals geld, wapens, politieke activiteit en inlichtingendiensten, om problemen te veroorzaken voor de Islamitische Republiek'. De geestelijk leider kondigde aan de Iraanse natie te zullen toespreken 'als de tijd rijp is'.



Volgens Ali Shamkhani van de Opperste Nationale Veiligheidsraad zitten de VS, Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië achter de onlusten. 'De Saoedi's zullen te maken krijgen met een onverwachte reactie van Iran, en zij weten hoe ernstig dit kan zijn', aldus Shamkhani in een interview met een Libanese zender.



De Amerikaanse president Donald Trump spreekt op Twitter al dagenlang zijn steun uit voor de demonstranten. Dinsdag schreef hij dat 'het Iraanse volk eindelijk in opstand komt tegen het wrede en corrupte Iraanse regime'. 'Al het geld dat president Obama zo dom was hen te geven is besteed aan terrorisme en in hun zakken beland', een kennelijke verwijzing naar de in 2015 door Obama gesloten nucleaire deal met Iran. 'De mensen hebben weinig voedsel, enorme inflatie en geen mensenrechten. De VS houden het in de gaten!'