Hoofdeconoom Romer maakte zich al onmogelijk als chef, vertrekt nu helemaal bij Wereldbank

Hij dreigde de publicatie van het belangrijkste rapport te blokkeren als de frequentie van het woord 'en' daarin hoger is dan 2,6 procent

Romer sprak zijn medewerkers onder meer aan op hun ambtelijke taalgebruik. Hij ergerde zich groen en geel aan het ondoorgrondelijke, niet-om-door-te komen proza in de Wereldbank-onderzoeksrapporten. De belerende e-mails waarin hij zijn personeel maande beter te gaan schrijven, vielen zo slecht dat Romer vorig jaar al een aantal taken als leidinggevende moest neerleggen.



De afgelopen maanden schreef hij boze e-mails aan zijn medewerkers, waarin hij tekeer ging over het gebruik van 'overduidelijk gemanipuleerde onderzoeksgegevens', 'schaamteloze zelfpromotie' door collega's en een 'intern justitieel bureau' dat elke verandering ten goede zou tegenhouden.



Romer werd in oktober als coryfee binnengehaald bij de Wereldbank. De voormalige hoogleraar aan de Universiteit van New York staat in bij economen hoog aangeschreven en wordt vaak genoemd als potentiële Nobelprijswinnaar. Het is gebruikelijk dat de hoofdeconoom van de Wereldbank ook de chef is van de onderzoeksafdeling. Vorig jaar moest hij die functie al opgeven omdat hij te vaak ruzie had met zijn personeel. Romer maakte zich in korte tijd onmogelijk bij zijn ondergeschikten door flink te bezuinigen op het budget en een aantal medewerkers boventallig te verklaren, schreef persbureau Bloomberg destijds.