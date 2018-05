Honderden miljoenen euro's aan compensatie voor Zuid-Afrikaanse mijnwerkers

Onvoldoende bescherming

Het gaat voornamelijk om zwarte mijnwerkers uit Zuid-Afrika en buurlanden, zoals Lesotho, Mozambique en Botswana, die de afgelopen 53 jaar in de goudmijnen hebben gewerkt. Vooral onder het apartheidsregime werkten zij vaak met onvoldoende bescherming. De Zuid-Afrikaanse goudmijnen staan bekend als de diepste en de gevaarlijkste ter wereld. Donderdag nog kwamen dertien mijnwerkers vast te zitten in een goudmijn van het bedrijf Sibanye-Stillwater, nadat een schacht was ingestort.



Sibanye-Stillwater is een van de bedrijven die bij de schikking betrokken was. Andere mijnbouwbedrijven die ook compensatie betalen zijn Harmony Gold, GoldFields, African Rainbow Minerals, AngloGold Ashanti en Anglo American. Het laatste bedrijf zit niet meer in goud, maar was vroeger wel een van de belangrijkste goudproducenten.



Het uit te keren bedrag kan in de toekomst nog oplopen doordat mogelijke slachtoffers zich nog kunnen aanmelden. De komende maanden gaan medewerkers van het fonds waarin het geld wordt gestort in Zuid-Afrika en buurlanden op zoek naar voormalige mijnwerkers die voor compensatie in aanmerking komen.



Naast de 335 miljoen euro die de mijnbouwbedrijven hebben beloofd, is er ook nog een compensatiefonds waarin 265 miljoen euro zit voor getroffen mijnwerkers of families van mijnwerkers die aan longziekten zijn gestorven. De advocatenkantoren strijken onder de schikking met de mijnbouwbedrijven ruim 23 miljoen euro op. Volgens de firma's is dat een 'redelijke vergoeding gezien de complexiteit en de duur van de procedure'.