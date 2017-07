Honderden kamelen sterven eenzame hongerdood door rel Qatar en Saoedi-Arabië

Kamelendrijvers vertellen dat ze honderden dode dieren langs de kant van de weg hebben zien liggen Een dode kameel aan de Qatarese kant van grens tussen Qatar en Saoedi-Arabië. © AFP

Dat gaat ten koste van de tienduizenden kamelen die net over de grens met Saoedi-Arabië grazen omdat er in eigen land niet genoeg plek is. Toen de rel begon, moesten hun herders meteen vertrekken, maar mochten slechts een paar honderd kamelen per dag de grens oversteken. Een deel van de achterblijvers is bijeengedreven en achter een hek gezet in de hitte - die kan oplopen tot 50 graden - andere kamelen dwalen rond in de woestijn.



Kamelendrijvers vertellen dat ze honderden dode dieren langs de kant van de weg hebben zien liggen of versuft rond hebben zien dwalen. Goed gevoede kamelen kunnen wekenlang zonder water, maar ook zij drogen op een gegeven moment uit of raken uitgeput. Kalfjes kunnen hun moeder kwijtraken en zullen dat niet overleven.



Aan de Qatarese kant van de grens zijn ondertussen voorzieningen getroffen voor de kamelen die de oversteek maken: er staat water en voedsel voor hen klaar, en er zijn dierenartsen beschikbaar om hen te helpen. Voor velen is deze weelde niet weggelegd: geschat wordt dat er nog 150 duizend Qatarese kamelen in Saoedi-Arabië zijn.