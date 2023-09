Al zeker 632 doden in Marokko na zwaarste aardbeving in een eeuw

Inwoners van Marrakech zijn naar buiten gevlucht uit angst voor naschokken. Beeld Fadel Senna / AFP

De beving had een kracht van 6.8 op de schaal van Richter, aldus het Amerikaans seismologisch instituut USGS, en was te voelen in een groot deel van het land. Volgens het USGS is het de zwaarste aardbeving in honderd jaar. De meeste slachtoffers zouden zijn gevallen in een moeilijk te bereiken gebied ten zuiden van de stad Marrakech. Beelden op sociale media tonen onder meer brokstukken van woningen in de steegjes van het historische centrum van Marrakech, en auto’s die beschadigd zijn door vallend gesteente.

Op sociale media verschenen filmpjes over instortende gebouwen en mensen die in paniek de straat op rennen. Een Marokkaanse nieuwssite meldt dat ziekenhuizen in Marrakech een ‘massale toestroom’ van gewonden zien. Volgens de regering zijn er inmiddels 329 gewonden geregistreerd in het hele land.

In Marrakech zijn diverse gebouwen ingestort. Beeld Al Oula TV/Handout via REUTERS

Epicentrum

De beving vond net na 23.00 uur plaats op een diepte van 18,5 km. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, op zo’n 70 km ten zuidwesten Marrakech. Het USGS registreerde zo’n twintig minuten later nog een schok, met een kracht van 4.1. Daarvan lag het epicentrum zuidelijker, zo’n 50 kilometer ten noordoosten van de plaats Taroudant.

De beving was tot in de hoofdstad Rabat te voelen. Ook daar renden mensen in paniek de straat op, uit angst voor naschokken. ‘Er is niet zoveel schade, eerder paniek. We hoorden schreeuwen op het moment van de beving. De mensen bevinden zich op de pleinen, in de cafés, ze kiezen ervoor om buiten te blijven. Er zijn stukken van gevels gevallen’, vertelde een getuige in Essaouira, zo’n 200 kilometer ten westen van Marrakech.

Inwoners van de hoofdstad Rabat zijn hun huis uit gevlucht en drommen samen op straat. Beeld AP

Stroomuitval Marrakech

Verschillende inwoners van Marrakech melden dat water, licht en internet zijn uitgevallen, zo bericht een journalist van de Franse nieuwszender ‘La Chaîne Info’ op socialmediaplatform X.

Une villa fissurée après le puissant séisme au Maroc https://t.co/FSHshzwDmt — Renaud Pila (@renaudpila) 8 september 2023

Op X laat demissionair premier Rutte weten dat zijn gedachten uitgaan naar de ‘vele slachtoffers van dit natuurgeweld’ en dat hij zijn medeleven heeft overgebracht aan minister-president Aziz Akhannouch.

Marokko is vaker getroffen door aardbevingen, omdat de Afrikaanse en de Euraziatische aardplaten er langs elkaar schuren. Op 24 februari 2004 richtte een beving met een kracht van 6,3 een ravage aan in de provincie Al Hoceima. Daarbij vielen 628 doden. In 1980 veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 7.3 bij El Asnam, in buurland Algerije, 2.500 doden.