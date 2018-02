Honderd Assad-getrouwen gedood bij aanvallen Westerse coalitie in Syrië

Gasvelden

De VS vermoeden dat de pro-Assadstrijders erop uit waren om gebied te veroveren, inclusief gasvelden, dat het SDF in september heeft veroverd op terreurgroep IS. De gasvelden bij Khusham waren een belangrijke bron van inkomsten voor IS toen ze het gebied tussen 2014 en 2017 in handen hadden.



Een Amerikaanse functionaris, die niet met naam genoemd wilde worden, verklaarde tegenover persbureau Reuters dat er geen slachtoffers waren gevallen onder de Amerikaanse militaire adviseurs die het SDF bijstaan. Of er doden en gewonden zijn gevallen onder de manschappen van het SDF, is nog onduidelijk.



Het SDF is een coalitie van pro-Westerse milities in het noorden en oosten van Syrië. De Koerdische strijdgroep YPG is een van haar belangrijkste groepen. Wie de pro-Assadstrijders waren die het offensief begonnen, is onduidelijk. Het Syrische leger krijgt in de oorlog onder andere hulp van milities die ondersteund worden door Iran.



Damascus veroordeelde de Amerikaanse luchtaanvallen als 'de zoveelste agressie in een poging het terrorisme te steunen'. 'De internationale coalitie bombardeerde eenheden die strijden tegen IS', verklaarde de Syrische regering. Volgens Damascus zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij de bombardementen.