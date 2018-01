Hollywoodvrouwen lanceren hulpfonds voor slachtoffers #MeToo

Het hulpfonds heet Time's Up. Onder meer Ashley Judd, Eva Longoria, Natalie Portman, Meryl Streep, Emma Stone en Reese Witherspoon hebben zich bij het project aangesloten. De oprichting ervan is bekendgemaakt met een open brief die onder meer in The New York Times is gepubliceerd. 'Geen stilte meer. Niet meer wachten. Geen tolerantie voor discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of misbruik. De tijd is om', aldus de brief die is ondertekend door onder anderen Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Viola Davis, Taylor Swift en Jessica Chastain.



Time's up wil dat bedrijven die misbruik tolereren, boetes krijgen en dat slachtoffers niet langer onder druk worden gezet om te zwijgen. Ook roept het fonds op tot gelijk loon en gelijke mogelijkheden voor vrouwen en mannen. Om deze eis kracht bij te zetten, roept Time's Up vrouwelijke Hollywoodsterren op komende zondag in het zwart gekleed te verschijnen op de rode loper van de Golden Globes. De filmprijzen worden gezien als een belangrijke graadmeter voor de Oscars.



Time's up, dat op de eerste dag al ruim 13,5 miljoen dollar heeft opgehaald, komt voort uit het schandaal rond de gevallen Hollywoodproducent Harvey Weinstein en de wereldwijde #MeToo-campagne. Deze leidde onder meer tot onthullingen over seksueel wangedrag en misbruik van acteurs Kevin Spacey en Dustin Hoffmann, komiek Louis CK, en diverse politici, journalisten en vele andere mannen én vrouwen.